«Дома поговорим без камер!»: Марат Башаров получил пощечину от молодой избранницы на шоу

Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

Марат Башаров и Ася Борисова находятся в отношениях уже четыре года. Пара решила проверить свои чувства на прочность, став участниками второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь».

Поначалу отношения пары в проекте выглядели идиллическими. В одном из прошлых выпусков Башаров даже разыграл сцену ревности, чтобы выиграть крупную сумму в общий банк пары. Тогда Ася простила актёра.

Однако в третьем выпуске, вышедшем 29 мая, страсти разгорелись по-настоящему.

Марат приревновал молодую избранницу к Владу Топалову. Ася не выдержала и влепила актёру пощечину прямо на камеру. После этого последовала фраза: «Дома поговорим без камер!»

Напомним, в том же выпуске произошли и другие драматические события. Актриса Анна Хилькевич расплакалась во время испытаний и осудила Ираклия Пирцхалаву. Сам певец Пирцхалава вместе с бывшей женой Леной Гребенщиковой стал новым участником шоу — пара воссоединилась спустя 12 лет после развода и решила дать чувствам второй шанс. Они заселились на виллу после того, как проект покинули Михаил и Ксения Стогниенко.

Ранее мы писали о том, что звёздные пары проходят в реалити-шоу сложные испытания — участникам приходится сталкиваться с живностью, включая жаб и тараканов, а также выяснять отношения и формировать новые альянсы.