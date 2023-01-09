«Дом за три миллиона фунтов»: в Сети раскрыли имущество Валерии

В феврале прошлого года многие звезды отечественного шоу-бизнеса в спешке покинули территорию РФ, но Валерия и Иосиф Пригожин не последовали примеру коллег. Супруги всегда открыто говорили о любви к своей стране, поэтому для них отъезд из России является невозможным. Тем не менее Мария Максакова на YouTube-канале обвинила певицу в обмане.

По словам Марии, многие знаменитости, которые остались в РФ, лишь притворяются патриотами. На самом деле, они давно вывезли все свои сбережения из родной страны. Точно так же поступила и Валерия, убеждена Максакова.

«Давно вывезли наработанное в России. Как, допустим, Валерия. В Белгравии за три миллиона фунтов имеет дом в Лондоне», — цитирует слова женщины «Экспресс газета».

Ранее сестра Градского объяснила, почему она отказалась от многомиллионного наследства артиста. Подробности читайте в этой статье.