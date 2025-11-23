«Должен остаться в живых»: Григорьев-Апполонов рассказал о тяжелейшей операции Кирилла Андреева

Григорьев-Апполонов высказался о тяжелейшей операции Кирилла Андреева.

Однажды во время празднования своего дня рождения Кирилл Андреев перебрал с алкоголем, поссорился с гостем и в ходе конфликта сильно ударился головой. Исполнителю пришлось провести в больнице несколько недель, но улучшения не наблюдалось.

Тогда врачи решились на сложнейшую операцию — трепанацию черепа, чтобы удалить внутреннюю гематому. Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил, что то время стало для всех настоящим потрясением. Рыжий солист признаётся, что боялся потерять друга и коллегу.

«Когда случилась трагедия у Кирилла, мы полгода без него выступали, это кошмар был. Я говорил: „Кирилл должен остаться в живых, потому что я без него не смогу!“», — рассказал артист в программе «Центральное телевидение».

Григорьев-Апполонов сообщил, что всегда ощущал ответственность за коллектив и стремился поддерживать коллег.

«Ответственность на мне лежит, и лежала всегда: и когда Игорь, и когда Олежка были… А мне нельзя уходить с дороги, с верного пути», — отметил музыкант.

