Долина извинилась перед мужчиной, который сделал ей предложение на концерте

68-летняя певица Лариса Долина извинилась перед мужчиной, который на концерте сделал ей предложение. Он при всех открыл коробку с кольцом.

Подробности Долина рассказала в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой». На рассказ артистки обратила внимание Экспресс газета.

Артистка не смогла вспомнить, в каком городе это было, но привела некоторые подробности произошедшего.

«Подошел мужчина и прямо при всех открыл коробочку с кольцом: «Вы за меня выйдете замуж?» Я говорю: «Нет, извините!» - поделилась Долина.

Поклонник обещал любить ее вечно, но артистку смутила такая прыть фаната. После концерта Долина его больше не видела. «И слава Богу», - говорит певица.

Она спокойно отнеслась к предложению выйти замуж – исполнительница хита «Погода в доме» считает, что такие ухажеры есть у каждой женщины.

Ранее стало известно, что дочь и внучка Долиной переехали из ее квартиры. Певица долгие годы жила вместе с родственниками.