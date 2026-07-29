«Долго ждала подходящего момента»: 44-летняя Джессика Бил вернулась в большое кино после девятилетнего перерыва

Как сообщает издание, 44-летняя звезда вышла на сцену зала Hall H вместе с коллегами — Джоном Синой, Тейоной Пэррис, Сэмом Ричардсоном и Артуро Кастро.

Бил стала известна благодаря ролям в сериале «Седьмое небо» и фильмах «Полный облом», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Вспомнить всё». Её последней работой в большом кино стала драма «Шок и трепет» 2017 года. После этого актриса взяла длительную паузу в карьере.

На премьере трейлера Джессика призналась, что долго ждала подходящего момента для возвращения. Её привлекли ностальгическая атмосфера картины, возможность снова поработать в жанре экшена и актёрский состав. Фильм основан на культовых игрушечных машинках Matchbox, популярных с 1950-х годов.

Для презентации Бил выбрала эффектный total denim-образ от Sportmax. Актриса надела светло-голубой жилет без рукавов с воротником и боковыми вырезами из весенней коллекции 2026 года, очень широкие джинсы с подвёрнутыми штанинами и остроносые светлые туфли. Укладка — лёгкие волны, макияж — в естественной гамме.

Напомним, за девять лет отсутствия на большом экране Джессика Бил снималась только в сериалах. Выбор именно приключенческого боевика о машинках для возвращения объясняется личными мотивами актрисы, связанными с детской любовью к этим игрушкам.