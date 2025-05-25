«Долго приходила в себя»: вдова Владимира Турчинского рассказала, как живет после его смерти

Вдова Владимира Турчинского рассказала, как живет после его смерти.

Жена актера призналась, что до сих пор не может смириться со смерью своего супруга и справиться с потерей. Владимир ушел из жизни шестнадцать лет назад 16 декабря 2009 года: ему стало плохо дома, а скорая не успела приехать вовремя из Москвы до Пашуково.

Послле случившейся трагедии Ирина заявляла, что больше никогда не выйдет замуж. Вдова актера не скрывает, что долго приходила в себя после смерти мужа: она не представляла своего будущего без него.

«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, все воспринимается в черном цвете. Когда Володя ушел, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», — призналась Ирина в беседе с изданием «Антенна».

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