«Долгие годы скрывала»: Таисия Повалий призналась в пластике после экстренной операции в 19 лет

Об этом артистка призналась в программе «Секрет на миллион».

Таисия Повалий — одна из самых популярных исполнительниц постсоветского пространства, обладательница народного титула Украины и лауреат множества музыкальных премий. Певица долгие годы сохраняла безупречный внешний вид, но о визитах к пластическим хирургам предпочитала не распространяться.

В откровенном интервью Повалий рассказала, что в 19 лет пережила внематочную беременность. Артистке экстренно сделали операцию, после которой на животе остался заметный шрам. Со временем над рубцом образовался так называемый «фартук» из кожи, который невозможно было скрыть под концертными костюмами.

Это и стало причиной обращения к пластическому хирургу.

Певица поделилась, что долгие годы скрывала факт коррекции. Однако сейчас решила открыто рассказать о том, через что пришлось пройти.

Напомним, в той же программе «Секрет на миллион» Таисия Повалий раскрыла подробности о судьбе своего имущества на Украине. Украинские власти конфисковали у артистки трехэтажный дом площадью 440 квадратных метров. Певица отметила, что больше не имеет связей с этой страной.