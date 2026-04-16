«Долги могут стать риск-фактором»: риелтор предупредила о рисках покупки квартиры Аллы Пугачевой за 400 миллионов

Алла Пугачева стала известна благодаря многолетней карьере в шоу-бизнесе и статусу главной певицы страны. Артистка известна не только творческими достижениями, но и владением элитной недвижимостью в Москве.

По словам риелтора, наличие задолженностей по квартире создаёт серьёзные препятствия для оформления сделки. Долги могут существенно увеличить сроки проведения всех необходимых процедур.

«Долги по квартире Аллы Пугачевой могут стать риск-фактором для потенциального [покупателя]», — заявила Ригина Гордеева.

Эксперт подчеркнула, что покупателям элитной недвижимости важно тщательно проверять юридическую чистоту объекта перед совершением сделки. Задолженности могут осложнить процесс переоформления права собственности.

Напомним, Алла Пугачева выставила на продажу свою квартиру в Москве. Стоимость элитного жилья певицы оценивается в 400 миллионов рублей.