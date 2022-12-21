«Докажем в суде»: адвокат Киркорова пояснил, в чем суть очередной проблемы артиста

Утром появилась новость, исходя из которой стало понятно: у Филиппа Киркорова очередные проблемы, связанные с его пентхаусом на Арбате. Артист уверяет, что ему начислили слишком большой налог на недвижимость. Это он и собирается доказать в суде. Сложившуюся ситуацию прокомментировал юрист певца Александр Добровинский.

Эксперт заявил: ошибка произошла из-за неверно указанной кадастровой стоимости жилья. Вот почему налог оказался выше на 4 миллиона. «Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании», — резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось о том, что поп-король отечественной эстрады задумался о новой профессии. Киркоров грезит об успехе известного футболиста Месси. Подробности читайте в этой статье.