Доигрался: у Максима Галкина* отберут награды, полученные в России

В минувшем году Максим Галкин* стал самой обсуждаемой персоной. Супруг Аллы Пугачевой в спешке покинул территорию РФ и после этого стал совершать гневные высказывания в адрес бывших соотечественников. Мужчине даже присвоили статус иноагента. Скандальное поведение сильно сказалось на карьере и репутации комика. По информации ТАСС, телеведущего лишат наград Кемеровской области. Инициативу Кузбасского совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев.

В 2004 году Максиму была вручена медаль «За веру и добро», а в 2013 году — орден Почета Кузбасса. Инициативная группа выразила мнение о том, что Галкин* не достоин подобных наград, как человек, «предавший интересы своего Отечества».

Ранее сообщалось о том, что Оскар Кучера оказался в чрезвычайной ситуации и находится на военной базе Индии. Подробности происшествия читайте в этой статье.