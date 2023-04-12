Доигрались: Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова ожидает проверка прокуратуры

В последнее время все внимание публики приковано к семье Аллы Пугачевой. Родственники артистки последовали ее примеру и переехали жить в другие страны. Если Примадонна отечественной эстрады и позволяет себе гневные комментарии в адрес россиян, то ее звездное семейство ведет себя более корректно. Однако даже это не спасло Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова от новых проблем.

Как сообщает издание kp.ru, артистку и ее сына ждет проверка прокуратуры на предмет финансирования ВСУ. Подобное заявление написали в органы активисты, которые заподозрили Орбакайте в двойной жизни. Они убеждены, что наследница Пугачёвой приезжает в РФ, зарабатывает здесь деньги на концертах, а затем тратит их на благо другой страны. Кроме того, общественность вспомнила и тот случай, когда во время мобилизации она помогла Никите перебраться в США. Все это заставило публику усомниться в истинном патриотизме Орбакайте и Преснякова.

К слову, на данный момент ни дочка Аллы Борисовны, ни ее внук никак не комментировали ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте рассекретила планы эмигрировавшей Пугачевой накануне ее 74-летия. Артистка заявила: «Алла будет петь». Высказывание Кристины читайте здесь.

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