Доигралась: сбежавшей из России Татьяне Лазаревой* грозит уголовное дело

После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая свое неодобрительное отношение к ситуации. Не стала исключением и Татьяна Лазарева*, которая сначала проживала в Киеве, а затем обосновалась в Испании. Несмотря на отсутствие в России, актриса регулярно напоминала о себе грубыми высказываниями в адрес соотечественников.

Как сообщает адвокат Григорий Сарбаев, Татьяна может понести уголовное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Дело в том, что женщина не соблюдает закон об иноагентах и выступает без этой пометки.

Ранее стало известно о том, что американцы потребовали запретить въезд в страну для Киркорова. Петиция уже собрала 370 голосов, и если так и дальше пойдет дело, то у артиста могут возникнуть большие проблемы. Подробности читайте в этой статье.