Догадывались: известно, что случилось с исчезнувшей Ольгой Шелест

Когда-то Ольга Шелест считалась неотъемлемой частью федерального канала. Знаменитость довольно часто появлялась в эфире и вела любимые передачи россиян. Несмотря на это, последний раз она была замечена на телеэкранах год назад в программе «Пятеро на одного». Отказалась артистка и от корпоративов и различных светских мероприятий. Шелест в буквальном смысле исчезла отовсюду, и даже ее коллеги не обладали никакой информацией. Спустя год журналистам из kp.ru удалось все-таки узнать о судьбе Ольги.

Как выяснилось, 46-летняя телеведущая уволилась с работы и вместе с семьей переехала в США. «Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо. У мужа есть работа», — сообщил изданию kp.ru инсайдер.

Напомним, супругом Ольги стал продюсер Алексей Тишкин. Знаменитости вместе уже больше 25 лет. За годы брака они успели стать счастливыми родителями двух детей. Все наследники телеведущей имеют двойное гражданство.

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