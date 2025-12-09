Дочь Виктора Салтыкова вернулась на сцену после 8 лет хейта на «Фабрике звезд»

Дочь российского певца Виктора Салтыкова Анна возвращается на российскую сцену после нескольких лет жизни в США, где успела выйти замуж и развестись. Девушка приняла участие в шоу «Браво Бис» на канале НТВ.

В 2017 году Анна Салтыкова была одной из участников проекта «Фабрика звезд», где выступала под псевдонимом Мун. Но тогда она столкнулась с волной хейта и покинула Россию.

«Мне кажется, я была самым нелюбимым участником проекта. И, возможно, на тот момент мне не хватало внутренней силы, чтобы справиться с этим. И, скорее всего, это послужило одной из причин, почему я на эмоциях вообще уехала из страны», — приводит слова дочери музыканта StarHit.

В США Анна также писала музыку, но для других артистов. Для участия в российском телепроекте она специально вернулась на родину и вместе с отцом подготовила аранжировку песни Après moi. Номер уже оценили члены жюри, включая Игоря Крутого.

Возращение на сцену Салтыкова рассматривает, как начало нового этапа жизни. По ее словам, отец поддерживает ее в этом.

