НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 14:29
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Дочь Веры Брежневой снялась в купальнике на пляже

Певица Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике.
Дочь Веры Брежневой снялась в купальнике на пляже

© Starface.ru

Уехавшая из России певица Вера Брежнева разместила фото 24-летней дочери в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Дочь Веры Брежневой снялась в купальнике на пляже

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Бесконечно люблю», - подписала фото исполнительница.

Вера Брежнева родила первенца от бывшего возлюбленного Виталия Войченко, с которым разошлась спустя несколько лет после этого события. Дочь знаменитости носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Девушка рассказывала, что очень его полюбила и даже после развода матери с бизнесменом не стала ее менять.

Старшая дочь Брежневой давно живет и учится в США. В 2019 году наследница певицы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем Брежнева рассказывала в соцсетях.

От Кипермана у исполнительницы также есть 15-летняя дочь Сара.

Также мы писали, что дочь Веры Брежневой задержали и оштрафовали в аэропорту из-за отсутствия визы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Вера Брежнева
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