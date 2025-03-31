Дочь Веры Брежневой снялась в купальнике на пляже

«Бесконечно люблю», - подписала фото исполнительница.

Вера Брежнева родила первенца от бывшего возлюбленного Виталия Войченко, с которым разошлась спустя несколько лет после этого события. Дочь знаменитости носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Девушка рассказывала, что очень его полюбила и даже после развода матери с бизнесменом не стала ее менять.

Старшая дочь Брежневой давно живет и учится в США. В 2019 году наследница певицы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем Брежнева рассказывала в соцсетях.

От Кипермана у исполнительницы также есть 15-летняя дочь Сара.

Также мы писали, что дочь Веры Брежневой задержали и оштрафовали в аэропорту из-за отсутствия визы.