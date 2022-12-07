Дочь Успенской была найдена в лесу со связанными руками

Молодая дочка известной певицы Любови Успенскй Татьяна Плаксина продолжает привлекать к себе внимание эксцентричными выходками.

При этом девушка явно готова ко всему, вплоть до откровенных провокаций. Так, сообщается, что в сеть попали кадры, где обнаженная наследница Успенской позирует в тёмном лесу с руками, связанными железной цепью.

Фотографии, появившиеся в интернете, были специально такого низкого качества, чтобы создать впечатление любительской съемки, поэтому и вызвали у многочисленных поклонников Плаксиной шок.

Однако, достаточно быстро Татьяна поспешила успокоить подписчиков, рассказав, что это всего лишь кадры со съемок её нового клипа.

Образ пленницы девушка выбрала не случайно.

Это метафора призвана отобразить противоречивость её внутреннего мира.

Напомним, что после падения с горного велосипеда, дочка Успенской сильно подсела на запрещенные вещества, которые, правда, помогли уменьшить боль от полученных травм.

Говорят, 32 летнюю певицу даже приходилось запирать в её нью-йоркской квартире, чтобы она смогла прийти в себя.