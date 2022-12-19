Дочь солиста группы «На-На» перед госпитализацией выпила 20 таблеток антидепрессанта

Названа причина госпитализации дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова Алены. 22-летняя девушка отравилась антидепрессантами.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, антидепрессанты были назначены Алене летом для борьбы с периодическими перепадами настроения.

В день госпитализации она выпила 20 таблеток. Затем Алена позвонила мужу, чтобы он приехал домой. Зайдя в квартиру, супруг увидел ее еще в сознании и попытался помочь. Не справившись, он вызвал скорую.

Ранее сообщалось, что девушку поместили в реанимацию, она находится на ИВЛ. Состояние Алены оценивается как крайне тяжелое.