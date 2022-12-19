09:53, 19 декабря 2022
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Дочь солиста группы «На-На» перед госпитализацией выпила 20 таблеток антидепрессанта
Фото: Freepik.com
Названа причина госпитализации дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова Алены. 22-летняя девушка отравилась антидепрессантами.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, антидепрессанты были назначены Алене летом для борьбы с периодическими перепадами настроения.
В день госпитализации она выпила 20 таблеток. Затем Алена позвонила мужу, чтобы он приехал домой. Зайдя в квартиру, супруг увидел ее еще в сознании и попытался помочь. Не справившись, он вызвал скорую.
Ранее сообщалось, что девушку поместили в реанимацию, она находится на ИВЛ. Состояние Алены оценивается как крайне тяжелое.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: