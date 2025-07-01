Дочь певицы Глюкозы Лидия пришла в Кремль с пирсингом в носу

Дочь певицы Глюкозы Лидия появилась на сборном концерте в Кремле с пирсингом в носу. Она пришла в ярком образе и привлекла внимание.

Появление дочери артистки запечатлел сайт mk.ru.

Лидия была в одежде с черно-белым принтом и с распущенными волосами, окрашенными в светлый тон сверху и в темный снизу. Поклонники без конца фотографировались с ней, дочь Глюкозы никому не отказывала.

Девушка пообщалась с журналистами и рассказала, что пока не определилась до конца с будущим.

«Я мечтаю знать русский еще лучше, чем я знаю его сейчас. Я рано пришла в свое дело, но все еще ищу свой путь», - сказала Лидия.

Девушка допускает, что через пару лет может поступить в медицинский. Ей интересно изучать патологоанатомию.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза оценила одежду из «человеческой» кожи. Артистка оставила реакцию под публикацией в соцсетях, где была представлена коллекция соответствующих вещей