Дочь певицы Глюкозы Лидия пришла в Кремль с пирсингом в носу
© Starface.ru
Дочь певицы Глюкозы Лидия появилась на сборном концерте в Кремле с пирсингом в носу. Она пришла в ярком образе и привлекла внимание.
Появление дочери артистки запечатлел сайт mk.ru.
Лидия была в одежде с черно-белым принтом и с распущенными волосами, окрашенными в светлый тон сверху и в темный снизу. Поклонники без конца фотографировались с ней, дочь Глюкозы никому не отказывала.
Девушка пообщалась с журналистами и рассказала, что пока не определилась до конца с будущим.
«Я мечтаю знать русский еще лучше, чем я знаю его сейчас. Я рано пришла в свое дело, но все еще ищу свой путь», - сказала Лидия.
Девушка допускает, что через пару лет может поступить в медицинский. Ей интересно изучать патологоанатомию.
Ранее сообщалось, что певица Глюкоза оценила одежду из «человеческой» кожи. Артистка оставила реакцию под публикацией в соцсетях, где была представлена коллекция соответствующих вещей