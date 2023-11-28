Дочь певца Александра Серова высказалась о возможном воссоединении родителей

Мишель Серова, дочь народного артиста России Александра Серова, отреагировали на слухи о родителях в Сети. Некоторые утверждали, что звездное семейство может воссоединиться. Однако девушку возмутило подобное заявление, передает Газета.Ru.

С предположением о воссоединении экс-супругов к Мишель обратились ее подписчики. Пользователи Сети думают, что у Серова есть шанс вернуть бывшую избранницу.

Обсуждение этой темы началась на фоне того, что Елена Стебенева, экс-супруга певца, сообщила о расставании с бизнесменом по имени Максим после 11 лет отношений. Теперь сердце женщины свободно, а поклонники Серова хотели бы видеть ее с бывшим мужем. Однако их общей дочери не очень понравился такой расклад.

«Такое ощущение, что для вас это турецкий сериал. Какой еще шанс?» — возмутилась девушка.

Ранее сообщалось, что у певца Александра Серова объявилась внебрачная дочь в Германии. Артист тяжело воспринял эту новость.