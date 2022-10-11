Дочь Началовой произвела фурор на светском рауте в Кремле

Дочь Юлии Началовой, известной российской актрисы и телеведущий покорила высший свет своей красотой. Пятнадцатилетняя Вера Алдонина умело позировала перед камерами, внезапно появившись на светском мероприятии в Большом Кремлёвском Дворце.

Сногсшибательный наряд юной леди представлял собой лазурное платье в пол и декольте с открытыми плечами.

Алдонина держалась удивительно по-взрослому, на редкость свободно и умело отвечая на вопросы журналистов. К слову, дочь покойной телеведущей недавно сделала короткую стрижку, чем ещё больше напомнила публике свою знаменитую мать.

«Прелестная уже барышня, возросла не по годам и так похожа на маму – прямо волшебство!», - отзывались по Вере восторженные подписчики.

Напомним, что после скоропостижной кончины Юлии Началовой, Веру воспитывали её бабушка и дедушка. Сейчас она учится в школе, где активно принимает участие в музыкальных конкурсах и хочет стать вокалисткой.