Дочь Леонида Якубовича бросила отца и навсегда уехала из России

24-летняя девушка решила изучить этнос и культуру Узбекистана.

Загадочная Варвара, известная своим увлечением косплеем – с полным погружением в образы Локи, Джокера или Гермионы Грейнджер – как-то призналась, что была и остается сторонником духовной дружбы, не зависящей ни от гендерной принадлежности, ни даже от биологического вида. Среди близких Варе живых существ есть и молодые люди, и девушки, и коты…

Если же в моей жизни вдруг появится муж, то за плитой будет стоять он. Я же займусь семейным богатством и процветанием, - заявила Якубович.

Выпускница МГИМО занимается пением, ею записаны несколько собственных синглов и клипов. Кроме того, она числится внештатным корреспондентом ТАСС.

В Узбекистан Варвара Якубович отправилась «искать новый взгляд, новые способы мышления, воспитанные в иных культурах».

Мечети и дворцы в пустынях, спокойные и щедрые люди, - все это привлекает девушку больше, чем суетная жизнь в столице России.