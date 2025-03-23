Дочь Ларисы Голубкиной прервала молчание после смерти матери и сделала заявление

Дочь Ларисы Голубкиной впервые прервала молчание после смерти актрисы. Мария Голубкина вышла на связь в личном блоге и сообщила о месте прощания с народной артисткой РСФСР.

Звезды фильма «Гусарская баллада» Ларисы Голубкиной не стало 22 марта, и ее единственная дочь до настоящего времени хранила молчание о смерти матери. Теперь Мария Голубкина вышла на связь в соцсети, но отказалась комментировать трагедию. Вместо этого она опубликовала архивное фото актрисы и рассказала, где пройдет церемония прощания.

«Отпевание и прощание с моей мамой, Ларисой Ивановой Голубкиной, состоится 25 марта в 11:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах», — написала Мария Голубкина.

По информации источников, народную артистку РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, единственная дочь Ларисы Голубкиной родилась вне брака. В 1977 году актриса вышла замуж за Андрея Миронова, и он удочерил Марию.

22 марта звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. По словам подруги актрисы Натальи Фатеевой, ее последние годы жизни превратились в настоящий «кошмар».

Ранее мы писали о том, что Мария Голубкина отказалась называть Андрея Миронова отчимом.