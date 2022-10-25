Дочь Константина Меладзе может стать украинской суперзвездой
Лия Меладзе уже второй сезон успешно лидирует на украинском шоу талантов «Голос»,.
Родство знаменитого композитора, однако все же не дает покоя хейтерам.
«Конечно, дочь Меладзе пройдет в следующий тур, – злословят в комментариях, – кто бы сомневался, что Лия победит»!
Сама же восемнадцатилетняя девушка, по её словам, была готова к нападкам со стороны публики.
«Я знала, что будет такая реакция, но всё равно решила испытать на прочность свои способности, – парирует молодая певица.
Если бы у меня был плохой вокал, жюри просто попросили меня прийти в следующем году».
У Лии Меладзе есть все возможности стать любопытным открытием в музыке. Она ведет независимый образ жизни и уже жаловалась на проблемы со психикой и сложные отношения в семье.
ФОТО: YouTube