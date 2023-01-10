20:23, 10 января 2023
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Дочь Кети Топурии не принимает новых мужчин своей матери
Дочь певицы Кети Топурии еще не до конца приняла нового избранника мамы.
Пару лет назад знаменитая артистка и экс-спутница репера Гуфа вышла замуж во второй раз. Новым избранником Кети стал бизнесмен и советник главы Чечни Лев Деньгов.
Статус нового мужа певицы оказался, однако, совершенно неважен для семилетней дочки Оливии. Известно, что девочка весьма скептически отнеслась к новой любви звездной мамы.
По словам певицы, Оливия первое время вообще отказывалась воспринимать отчима всерьез.
«Вот мама мне пусть скажет, тогда я буду делать», — то и дело заявляла за общим столом своенравная особа в ответ на замечания нового члена семьи.
Сообщается, что сама Кети безмерно благодарна новому мужу за его выдержку и житейскую мудрость.
- Сейчас мы, наконец, начали жить дружно. Спасибо ему огромногое, что помогал устранять мелкие разногласия.
Источник фото:https://t.me/svetskaya_hronika
Источник:https://t.me/svetskaya_hronika
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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