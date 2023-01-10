Дочь Кети Топурии не принимает новых мужчин своей матери

Дочь певицы Кети Топурии еще не до конца приняла нового избранника мамы.

Пару лет назад знаменитая артистка и экс-спутница репера Гуфа вышла замуж во второй раз. Новым избранником Кети стал бизнесмен и советник главы Чечни Лев Деньгов.

Статус нового мужа певицы оказался, однако, совершенно неважен для семилетней дочки Оливии. Известно, что девочка весьма скептически отнеслась к новой любви звездной мамы.

По словам певицы, Оливия первое время вообще отказывалась воспринимать отчима всерьез.

«Вот мама мне пусть скажет, тогда я буду делать», — то и дело заявляла за общим столом своенравная особа в ответ на замечания нового члена семьи.

Сообщается, что сама Кети безмерно благодарна новому мужу за его выдержку и житейскую мудрость.