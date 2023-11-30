Дочь гражданка ЕС: стало известно, где сейчас актер Дмитрий Харатьян

Народный артист России Дмитрий Харатьян практически не снимается в кино и редко посещает светские мероприятия. Актер больше времени уделяет телепроектам и сольным концертам.

Ранее Харатьян посетовал, что из-за возраста его нечасто приглашают на съемки в кино. Несмотря на это, в 2023 году состоялись премьеры фильмов «Гардемарины 1787. Мир», «Гардемарины 1787. Война». Кроме того, артист сыграл в сериале «Мастодонт», а также получил роль в спектакле «Сашашишин» в театре «Современник».

Харатьян неоднократно отмечал, что у него есть некая планка, ниже которой он не готов опускаться.

«Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — приводит News.ru слова актера.

В августе Харатьян также стал ведущим программы «Наши». В декабре у него запланирован концерт в Москве. Кроме того, артиста пригласили на съемки новогоднего «Голубого огонька».

Дмитрий Харатьян не последовал примеру некоторых коллег и остался в России. Он заверил, что никогда не задумывался об эмиграции, так как любит свою страну. Артист также рассказал, что не намерен «отмазывать» сына Ивана от мобилизации, если тот под нее подпадет.

При этом дочь Дмитрия живет в Швеции, имеет гражданство Евросоюза и работает в службе адаптации к проживанию в стране для русскоязычных.

Ранее мы писали, что в 2022 году актер Леонид Ярмольник стал вести менее публичную жизнь. СМИ писали, что 69-летний артист эмигрировал в Латвию. При этом сам Ярмольник опроверг эти слухи и пояснил, что действительно с марта по август 2023 года жил с семьей в Юрмале. Он заверил, что не собирается эмигрировать.