Дочь Глюкозы хочет сбежать от богатеньких родителей

8 мая старшая дочь Натальи Чистяковой-Ионовой отметила свое 16-летие. Молодая девушка активно пробивается в шоу-бизнес и уже записала сольный альбом. Ранние композиции Лидия Чистякова исполняла под псевдонимом Lidus. С недавнего времени она взяла имя Ray.

Несмотря на юный возраст, она считает себя полностью самостоятельной и взрослой: «Не воспринимайте меня как дочку богатеньких родителей — я, может, ей и являюсь, но я умею стирать, заправлять кровать, готовить, убираться. Все умею!».

Шикарная жизнь и богатство, похоже, не интересуют звездного подростка. Лидия заявляет, что уже готова к самостоятельной жизни: «Я не люблю роскошь, хочу жить в однушке. Мне много не надо. Я такой человек. В любом случае хочу жить отдельно, я уже взрослый человек. Я себя чувствую, будто мне 28, и хочу сепарироваться». Также Чистякова-младшая в интервью YouTube-каналу «ПРО ГОВОРИ» поблагодарила мать и отца: «Родители мне дали очень правильное воспитание. Я свободолюбивая. У меня есть принципы».

Стоить отметить, что поклонники творчества Глюкозы, окрестили ее первенца как неформалку. Девочка часто появлялась на публике с короткой стрижкой, с ярко выкрашенными волосами и в весьма вызывающей одежде.

Сама Наталья поддерживает Лиду, с пониманием относится к подростковому периоду и старается не навязывать дочери свое мнение, чтобы сохранить с ней доверительные отношения.