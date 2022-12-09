Дочь экс-дивы ВИАГРы наконец-то стала совершеннолетней

Многие помнят Анну Седокову по горячим клипам культового в России проекта «ВИА ГРА».

Тогда, чуть прикрыв тело крошечным бикини, девушка восхищала своих поклонников образом роковой женщины.

Сейчас украинской поп диве уже 40, А её дочке, красотке Анне Белькевич исполняется 18 лет.

Мама наверняка готовит своей совершеннолетней любимице особый подарок. Какой? Пока неизвестно.

Однако в преддверии праздника певица опубликовала в микроблоге трогательное видео с нарезкой фотографии маленькой Ани.

Девочка отличалась удивительной красотой с самого рождения и, кажется уже еще малышкой вовсю позировала на руках у молодой мамы.

Со звездной особой у подростка сложились отношения замечательные - свидетельсто тому регулярные тик-токи и постоянное появление на публике. А вот сложности иногда возникают у Белькевич с ее младшей сестрой. Тем не менее Аня очень любит ее и каждый раз приходит в восторг, когда всей семье удается собраться вместе.