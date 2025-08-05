Дочь Даны Борисовой обвинила мать в своей одержимости пластикой в 17 лет

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, почему пристрастилась к пластическим операциям в юном возрасте. По словам подростка, ее «заразила» мама, которая постоянно в себе что-то меняет.

В студии шоу «СпецКорр» Полина появилась с повязкой на носу – не так давно она сделала ринопластику по совету мамы. Сначала Борисова отвела ее к специалисту, который на компьютере показал, как изменится лицо девушки, а затем оплатила операцию. Теперь 17-летняя звездная наследница хочет сделать пластику груди.

«Она (мама – прим. «Страсти») заразила меня своим отношением к пластике. То есть я к ней не отношусь как к чему-то глобальному, мол, моя жизнь теперь разделена на до и после. Нет, ничего такого. Спокойно к этому отношусь», - поделилась Полина.

Борисова не видит в стремлении дочери менять внешность ничего плохого. Однако с ней не согласна бабушка Полины. Она считает, подросток не должна делать операции, и призывает Дану не разрешать несовершеннолетней ложиться под нож хирурга.

К слову, Полина отметила – комплексы по поводу внешности у нее появились не по чьей-то вине. Она сама нашла недостатки в лице, поэтому захотела их исправить.

Ранее Дана Борисова показала результат пластики лица.