Дочь Бориса Немцова спустя полтора года после развода вышла замуж

Дочь политика Бориса Немцова Дина, которая в 2021 году шокировала общественность быстрым разводом, снова удивила изменениями в личной жизни. Двадцатилетняя девушка вышла замуж во второй раз, но если первая свадьба прошла пышно, громко и ярко, то следующая состоялась неизвестно где и неизвестно когда именно.

Второго мужа Дины Немцовой зовут Кирилл. Как рассказала сама девушка, он «последние четыре года работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов».

Первый супруг Дины Немцовой – студент МГУ Дмитрий Матевосов. Пара поженилась, когда девушке едва исполнилось 18 лет. Супруги обвенчались, но спустя пару месяцев расстались. Матевосов и сам был удивлен скорым разводом.

Дина быстро наладила личную жизнь. Планами о второй свадьбе она не делилась.