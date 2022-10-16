Дочь Бодрова-младшего призналась в нежелании идти по стопам отца

Талант Ольги Бодровой зрители могли не увидеть. Девушка призналась, что долго не могла принять свою внешность и боялась этой профессии.

Изначально Бодрова хотела пойти на факультет журналистики, однако вскоре поняла, что не сможет полностью отдаться этому делу.

Сейчас девушка называет свою внешность обманчивой. Кроме того, она уверена, что смогла понять и принять себя. Это помогает в ее творческой карьере.

Серьезные режиссеры и другие профессионалы искусства также видят ее успехи и предлагают показать их в новых ролях. Сейчас у актрисы назначено несколько серьезных драматических ролей.

Фото: соцсети