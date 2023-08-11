Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк после долгого отсутствия прилетела в Москву

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь после долгого отсутствия. Она сообщила, что прилетела в Москву.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

Заворотнюк написала, что «Москва встретила вкусно». Девушка отметила, насколько красива столица.

Дочь актрисы также посетила салон красоты и сделала розовый маникюр. Потом она побывала в ресторане.

Анна дала понять, что счастлива снова быть в Москве. Наверняка, во время очередного визита в столицу девушка поедет в загородный дом к матери.

В июле 27-летняя дочь актрисы показывала особняк в Крекшино. Именно там находится тяжелобольная актриса, которая несколько лет борется с раком головного мозга.

Заворотнюк сначала показала фасад дома с темными шторами на окнах, а затем поделилась видео внутреннего убранства. На записи были видны часть прихожей с фотографиями актрисы и ее мужа Петра Чернышева, а также гостиная.