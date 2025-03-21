Дочь Абдулова Евгения рассказала о боязни предвзятости из-за звездной фамилии

Дочь актера Александра Абдулова Евгения в 18-летие дала первое интервью об отце и рассказала, как окружающие реагируют на ее фамилию. Молодая актриса призналась — она очень боится предвзятости из-за имени звездного папы.

Евгения, как известно, решила пойти по стопам Александра. Сейчас она снимается в кино, но при этом мечтает и сама создавать фильмы. Так как девушка является единственной наследницей Абдулова, то многие считают, что путь на экран для нее был простым. Однако это не так. Она рассказала, что последнее, чего ей хочется, чтобы люди судили ее только по заслугам родителя.

«Конечно, порой люди реагируют на фамилию. Не назвала бы это легким пропуском, скорее даже так — ты искренне не можешь понять свои силы и ценность, как творца. Я очень боюсь предвзятости», - поделилась Евгения с Woman.ru.

По признанию Абдуловой, она мечтает внести в отечественное кино что-то свое, чтобы ее знали как отдельную личность.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил, что звездная фамилия поможет дочери Александра Абдулова в карьере.