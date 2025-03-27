«Добрых, красивых, умных много»: чем Севенард покорила премьера Большого театра Родькина

Звезды Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард рассказали о чувствах и свадьбе. В интервью журналу «Атмосфера» премьер признался, что девушка заботилась о нем, когда он получил травму. Именно тогда он почувствовал, что она – та самая.

Артисты несколько лет встречались, а потом решили пожениться. Они вспомнили, когда впервые почувствовали романтику и искру. Это случилось на гастролях в Греции. Перед важным спектаклем Денис получил травму, а Элеонора прилетела его заменить. Она проявила заботу и очаровала его.

«Я не люблю, когда мужчина вызывает жалость, но ее участие в тот момент тронуло меня», — признался он.

Родькин подчеркнул, что серьезные чувства пришли позднее. Ведь для них нужно время.

«Все-таки приход каких-то глубоких чувств — это процесс», — убежден мужчина.

Артист признался, что их с Элеонорой энергии совпали, и он почувствовал тепло. По его словам, за восемь лет он ни разу не разочаровался в своем выборе, как и она. Они до сих пор танцуют вместе и строят планы. Денис выступил продюсером проекта «Дягилев», где Элеоноре досталась роль.

«Чувства — необъяснимая субстанция. Их нельзя разъять на банальные слова. Либо у тебя есть что-то внутри, либо нет. Добрых, красивых, умных много, а своего человека ты распознаешь на уровне инстинкта», — цитирует Родькина WomanHit.ru.

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