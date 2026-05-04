«Добро пожаловать в мир, сынок»: 53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой

Об этом сообщил сам Бенджи Мэдден в своём блоге в Threads.

Кэмерон Диас стала известна благодаря фильмам «Маска», «Ангелы Чарли» и «Плохой учитель». В 2014 году актриса начала встречаться с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, а спустя год пара поженилась. В 2019 году, когда актрисе было 47 лет, звезда впервые стала мамой.

«Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя невероятно благословленными, объявляя о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», — поделился музыкант.

Фотографию новорождённого пара публиковать не стала.

Ранее актриса призналась, что её тревожит возраст, в котором она родила детей. «Единственное, что меня сейчас тревожит, это возраст. Я должна быть бодрой и энергичной для своих детей», — отметила Диас.

Напомним, у пары с Бенджи Мэдденом уже есть двое детей: 7-летняя дочь Рэддикс и 2-летний сын Кардинал. Теперь в семье голливудской звезды и рокера воспитываются трое детей.