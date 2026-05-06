«Добро пожаловать домой! Мы скучали!»: легендарную Пахмутову торжественно встретили в Волгограде

Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

Александра Николаевна Пахмутова — автор музыки к сотням песен, среди которых «Беловежская пуща», «Надежда», «Нежность», «Команда молодости нашей» и многие другие композиции, ставшие классикой советской и российской эстрады. Композитор родилась в Сталинграде (ныне Волгоград) и всегда тепло отзывалась о родном городе.

Утром 6 мая Пахмутову встречали на перроне железнодорожного вокзала. Для неё играл духовой оркестр, в небо выпустили голубей. Композитора приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны, кадеты, юные воспитанники творческих коллективов и волонтёры культуры.

«Добро пожаловать домой! Мы скучали!» — кричали волгоградцы хрупкой, но невероятно сильной женщине.

Александра Николаевна приехала в Волгоград, чтобы встретить здесь День Победы и принять участие в акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Напомним, Александре Пахмутовой 9 ноября 2024 года исполнилось 95 лет. Композитор продолжает вести активную творческую жизнь и регулярно появляется на публичных мероприятиях.