«До сих пор не поздравил»: Александр Песков проигнорировал свадьбу единственной дочери

Пародист Александр Песков сообщил о переменах в жизни своей дочери Дарии. Девушка вышла замуж. Однако на свадьбу звездный отец не явился. Он дал понять, что новоиспеченный зять ему не очень нравится.

По признанию Пескова, торжество прошло в феврале, но он его проигнорировал. Более того, артист до сих пор не пообщался с дочерью и не поздравил ее со вступлением в брак.

«Свадьба прошла в высотке Останкино, но я до сих пор не поздравил — некогда, так как работы много», - цитирует слова Пескова «7Дней.ru».

Напомним, что Дария родилась в 1986 году. Несмотря на то, что с ее мамой пародист прожил недолго, с дочерью у него всегда были теплые отношения. Даже после развода Песков общался с наследницей, брал ее с собой на гастроли. Однако идти по стопам папы Дария не захотела и, повзрослев, перестала выходить в свет.

Сейчас девушка помогает отцу, работает его костюмером. Также она является концертным директором театра-студии «Непоседы».

Ранее Александр Песков заявил, что его вырезали из эфиров из-за Аллы Пугачевой.