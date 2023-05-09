Дмитрий Певцов с сыном покинули Москву без предупреждения

Артист Дмитрий Певцов и его коллега по театральном цеху Ольга Дроздова состоят в счастливом браке уже без малого 28 лет. Их наследник — 13-летний красавец Елисей в последнее время начал отбиваться от рук.

Парень бросил Кадетский корпус, где не смог справиться с возложенными на него нагрузками, после чего по воле звёздного отца был отправлен в православную школу.

Видимо, молодой человек всё-таки начал исправляться и брать пример с отца. В собственном Telegram-канале Дмитрий Певцов рассказал, что решил поехать в Петербург, чтобы выступить там на праздничном концерте в честь Дня Победы.

Елисей увязался вместе с папой, объяснив это тем, что тоже хочет попробовать себя в роли исполнителя.

Ольга Дроздова же на празднование не поехала, оставшись в столице. Причины, по которым Певцов не взял любимую жену в город не Неве — неизвестны.

«Мы с группой «Певцовъ-оркестр» сейчас в Питере. За два дня у нас будет три выступления», — поделился актёр.