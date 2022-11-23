Дмитрий Певцов обратился к Богу с думской трибуны

На правительственном часе в Госдуме российский певец, актер и депутат предложил включить в экспертные советы Министерства культуры представителей силовых структур и духовенства.

На собрании активистов и патриотов он воскликнул: «Слава Богу, нет ни одного Богомолова, ни одного Серебрянникова! Спасибо, Господи!»

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебрянников летом 2020 года был обвинен в денежном хищении, а весной 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил приговор и снял с режиссера судимость.

После этого Серебрянников эмигрировал во Францию, а МХАТ снял его постановку по пьесе Островского «Лес».

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на недавнем фестивале «Энергия» назвал, так называемую, «культуру отмены» варварством.

«То, что сделано, принадлежит всем людям, а значит, от этого нельзя просто отказаться», - сказал Богомолов.