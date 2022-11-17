Дмитрий Нагиев уходит с российского телевидения

Телеведущий Дмитрий Нагиев, звезда многих популярных проектов, принял решение не возвращаться в телевизионный эфир.

Неожиданное решение шоумен объяснил прежде всего необходимостью заняться своей личной жизнью, в частности, заботами, свалившимися на него после рождения внука.

Напомним, что Нагиев недавно стал дедушкой. Кто именно подарил ему внука остается только догадываться.

Поклонники телеведущего сходится во мнении, что ребёнок родился у старшего сына Нагиева - Кирилла, который уже долгое время пребывает в счастливом гражданском браке с графическим дизайнером Юлей Мельниковой

Видимо, чтобы окончательно запутать своих фанатов, Дмитрий Нагиев сообщил, что ждёт наступления более благоприятных времён для продолжения своей телевизионный карьеры.

Так или иначе, на телевидение Дмитрий Владимирович возвращаться в ближайшее время точно не обирается.