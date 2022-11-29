«Я собираюсь жестоко мстить»: Дмитрий Нагиев рассказал о своем будущем

Известный шоумен и любимец публики Дмитрий Нагиев начал задумываться о пенсии.

В эфире YouTube шоу, посвященного навыкам и профессиям, Нагиев заявил, что уже совсем скоро собирается полностью оставить службу на телевидении и перейти в частный бизнес.

Известно, что россияне все ещё ждут возвращения кумира в эфир, однако культовый ведущий, похоже, не сможет обрадовать их своим появлением, во всяком случае, в ближайшее время.

Я мало что умею, – признается артист, – а чесать языком – это же не бизнес. Подумываю, может открыть барбершоп и жестоко мстить всем, у кого ещё остались волосы.

Кто знает, вполне вероятно, скоро в одной из российских столиц появится парикмахерская, "Волос" принадлежащая экс-телеведущему.