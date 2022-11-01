Дмитрий Маликов поделился тайнами своей дочери

За несколько дней до открытия нового бутика своей дочери Стефании, Дмитрий Маликов решил раскрыть подробности ее личной жизни.

В большом интервью известному светскому журналу певец рассказал, что бизнес по пошиву одежды его дочь сделала с нуля за собственные стредства.

«Конечно, я был готов ей помочь, но она проявила самостоятельность», - говорит Маликов.

Кроме того, звёздный отец поделился информацией о возможном скором замужестве Стефании.

По словам создателя ВИА «Самоцветы», дедушкой он пока стать не стремится, но зятя нового ему представили.

Торопить девушку с рождением внука Маликов тоже, судя по всему, не собирается.

«Стефания сама поймет, когда будет готова к таким решениям», - считает мудрый папа.

Напомним, в 2020 году дочь известного артиста запустила собственный бренд женской одежды под названием Dress By Stesha.

Посетить бутик можно в Москве, по адресу ул. Студенческая, д.20.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News