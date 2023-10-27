«Для меня это был первый раз»: вдова Шатунова ответила на слухи о романе с манекенщиком

Светлана, вдова покойного певца Юрия Шатунова, повилась на концерте его памяти вместе с неким мужчиной — тогда в Сети заговорили о романе женщины с новым избранником. Как впоследствии стало известно, им оказался немецкий манекенщик Джулиан Шалк, передает «Общественная служба новостей».

После концерта памяти известного исполнителя появилась видеозапись, на которой Светлана танцует и обнимается с приятелем из Германии. Поклонников Шатунова возмутило поведение вдовы. В итоге женщине пришлось объясняться в социальных сетях, чтобы остановить волну хейта.

По словам Светланы, Шалк является близким другом ее семьи. А то, что произошло на концерте, не более чем поддержка со стороны мужчины.

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите, да не судимы будете», — обратилась к фанатам покойного певца Светлана.

Ранее певица Лариса Долина высказалась о Шатунове после участиz в концерте его памяти. Звезда заявила, что не понимает, в чем заключается феномен ее коллеги.