Длинный шарф душил Регину Тодоренко весь прокат в ледовом шоу

32-летняя телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, принявшая участие в новом выпуске шоу «Ледниковый период», призналась, что ей было тяжело выступать с шарфом на шее. Наряд сыграл злую шутку.

Как рассказала Тодоренко, длинный кусок материи душил ее на протяжении всего проката.

Выпуск ледового шоу с ее участием зрители увидят 22 октября.

На днях Тодоренко показала, как кормит грудью трехмесячного сына на работе.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News