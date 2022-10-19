11:11, 19 октября 2022
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Длинный шарф душил Регину Тодоренко весь прокат в ледовом шоу
32-летняя телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, принявшая участие в новом выпуске шоу «Ледниковый период», призналась, что ей было тяжело выступать с шарфом на шее. Наряд сыграл злую шутку.
Как рассказала Тодоренко, длинный кусок материи душил ее на протяжении всего проката.
Выпуск ледового шоу с ее участием зрители увидят 22 октября.
На днях Тодоренко показала, как кормит грудью трехмесячного сына на работе.
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News