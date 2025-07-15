«Диван для меня – конец жизни»: Сергей Пенкин рассказал о любви к движению

Заслуженный артист России Сергей Пенкин в эфире «Авторадио» поделился мыслями о творчестве, преподавании и предстоящем юбилейном шоу.

«Диван для меня – конец жизни», — заявил Пенкин. Эти слова отражают его жизненную философию. Во время концерта в шоу «Мурзилки Live» он исполнил свои главные хиты — от проникновенного «Кто же ты» до лирической баллады «Сердце на осколки». Артист признался, почему для него так важно постоянное движение:

«У меня давление всегда 155-160 – это моя норма. С таким давлением мне жизненно необходимо движение. Не могу просто сидеть без дела, как некоторые – то ли газеты читают, то ли в интернете сидят. Для меня счастье – возможность двигаться. Выбираю места, где меньше людей, а водитель просто ждет, когда у меня есть возможность пройти 5-10 км пешком», – поделился артист.

Его подход к творчеству лаконичен и мудр: «Мы ничего нового не придумаем. Мы просто продолжение».

Пенкин убежден, что настоящее искусство — не в погоне за сиюминутной славой, а в умении передавать зрителю чистую энергию таланта. Современных исполнителей он мягко, но твердо противопоставляет легендам.

«Человека принимают по тембру, но еще важнее – харизма», – заявил Сергей в эфире «Авторадио».

Студентам Института изящных искусств МПГУ он прививает не только вокальную технику, но и эту философию: «Все гениальное – просто».

Особое место в его творчестве занимает дуэт с Мариам Мерабовой — их мощную композицию «Люди» он называет «готовым саундтреком для кино».

Сейчас Пенкин готовится к юбилейному шоу, но не хочет раскрывать детали.

«Идеи есть… Может, будет симфонический оркестр, струнная группа или неожиданные гости. Но вы знаете, я никогда не пишу, что в моем концерте кто-то участвует – пусть это будет сюрпризом!» – добавил певец.