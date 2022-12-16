Директор Сергея Зверева устроила драку во время съёмок новогоднего огонька

Вместо Зверева теперь скандалит его директор.

Абсолютный чемпион Европы по парикмахерскому искусству, музыкант стилист и скандалист Сергей Зверев до сих пор по достоинству занимает статус короля эпатажа.

Даже когда у Зверева получается избежать попадания в щекотливые ситуации, за него это делает верная свита.

Так, блистательное выступление гламурной звезды в эфире новогоднего огонька умудрилась омрачить своим поведением не кто-нибудь, а его собственный директор Светлана.

Как только девушка осталась одна в кулуарах съемочной площадки, к ней тут же начал приставать сотрудник телеканала.

Мужчина выразил желание немедленно сфотографироваться с Сергеем, а отказы принимать наотрез отказался. Кроме того, он зачем-то попытался напасть на девушку и сильно схватил ее за обе руки.

Настойчивость смутила мужественную Светлану, а стойкий запах алкоголя - позволил сделать вывод о пристрастии нападавшего не только к персоне Зверева, но и к спиртному.

Подключившаяся охрана быстро скрутила обидчика, но ситуацию было уже не исправить.

Сергей сказал, что не будет участвовать в «Огоньке», после того как узнал меня избили, - заявила Светлана.

Также директор артиста пригрозила: после стычки у неё на руке остался большой синяк, так что снять побои и перевести скандал в более серьезное русло не составит никакого труа.

Кстати, если бы подобное произошло с самим Зверевым, налетчик бы влетел на весьма серьёзную сумму.

В 2006 году модный российский парикмахер застраховал свои руки на миллион евро.