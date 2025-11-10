Директор Кашпировского объяснил, почему он «лечит» людей песнями Малинина

Зрители сеансов гипнотизера и экстрасенса Анатолия Кашпировского рассказали, что он включает песни Александра Малинина. Директор психотерапевта Сергей Рудых в беседе с изданием «Абзац» раскрыл, зачем он это делает.

В 2024 году звезда возобновил гастроли по стране, на первом выступлении собралось около 300 «пациентов», как называют их некоторые СМИ.

После выступления зрители рассказали, что во время сеанса Кашпировский включал песни Александра Малинина. Директор Кашпировского подтвердил, что он использует музыку певца в своей работе.

«Он много чем лечит, песнями Малинина в том числе. У него огромное количество интересных и необычных техник, которые идут людям на пользу», — заявил Рудых.

Он также добавил, что со стороны это может показаться забавным, но метод действительно эффективен.

В последние годы Кашпировский жил как в России, так и за границей, но в 2024 году он публично выразил сожаление о своем переезде в США. Сейчас он с супругой вернулся в Москву и, по информации издания, обосновался в квартире, которую ему предоставило государство.

Ранее мы писали о том, что Кашпировского госпитализировали в Москве после потери сознания в аэропорту.