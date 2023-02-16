Директор и близкий друг Филиппа Киркорова скончался от рака

Культовый продюсер и бывший директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак скончался от онкологического заболевания.

По словам шоумена, Рыбак до последнего года жизни находился с ним в тёплых дружеских отношениях и очень хотел услышать новую песню исполнителя под названием «Если ты уйдёшь». К сожалению, практически день в день с релизом композиции, Геннадия не стало.

«Гена очень любил эту песню… Очень ждал её выхода. И вот, по странному совпадению, как только она вышла – он ушел. Приношу искренние соболезнования всем его близким», - написал Киркоров в своих соцсетях.

В открытом доступе есть информация, что Геннадий Давидович Рыбак в являлся генеральным директором организации ООО «Филипп Киркоров Корпорэйшн».

Также известно, что кроме самого короля поп-музыки, 55-летнему рыбаку обязаны и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Говорят, многие музыкальные коллективы появились благодаря выгодным знакомствам с продюсерами, которые Геннадий Давидович постоянно устраивал молодым и талантливым исполнителям.