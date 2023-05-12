Директор Алсу Сергей Фадеев отказался комментировать блокировку счета ее агентства

После скандала с Еленой Блиновской ФНС принялась за проверку звезд, зарабатывающих в социальной сети. Недавно Егору Криду удалось избежать больших проблем, чего не скажешь об Алсу. По сообщениям СМИ, налоговая заблокировала счета концертного агентства певицы. Дело в том, что организация уже второй год подряд предоставляет отчет о нулевом балансе. Теперь ФНС ждет объяснений от Алсу. Издание «Вечерняя Москва» связалось с директором артистки и попросило его прокомментировать ситуацию.

К слову, Сергей Фадеев не был настроен на диалог. Вот почему мужчина лаконично произнес: «У меня нет никаких комментариев по этому вопросу».

Напомним, что на данный момент Алсу также не комментировала возникшую ситуацию с налоговой. Вместо этого в новом интервью певица анонсировала выход своего альбома. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 40-летняя Седокова заявила, что набрала вес из-за серьезной болезни. Высказывание Анны читайте здесь.