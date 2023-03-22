Динамики нет: организм 46-летнего Романа Костомарова дает медленную реакцию на лечение

Уже два месяца все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь с опасным недугом. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию стоп и инсульт. К счастью, совсем недавно появилась приятная новость: врачам удалось уберечь Романа от еще одной операции по удалению конечностей за счет изменения в схеме лечения. Вот почему спортсмен уже пришел в себя и понемногу общается с семьей. Сегодня на связь с порталом Sport24 вышел инсайдер и рассказал о состоянии Костомарова.

По информации источника, о какой-то динамике сейчас трудно говорить. После всех пережитых испытаний организм мужчины слишком медленно реагирует на лечение, поэтому процесс выздоровления ему еще только предстоит.

«У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет», — пишет Sport24.

Ранее невролог заявил, что перенесший ампутацию Роман Костомаров может вернуться на лед при помощи протезов. Кроме того, по словам эксперта, сейчас медицина сделала большой шаг в своем развитии, поэтому у людей с ограниченными возможностями есть все шансы для возобновления привычной жизни.