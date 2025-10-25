Дима Билан сделал знаменитой учительницу физики из Красноярска после концерта. Об этом стало известно из соцсетей.

21 октября Дима Билан выступил с концертом в Красноярске. Во время исполнения песни «Ночной хулиган» певец спустился в зал и начал подходить к зрителям. Одной из женщин повезло больше остальных — Билан сел к ней на колени. Он обнял ее и спел несколько строчек песни, а затем встал и продолжил концерт.

Позже видео начало распространяться в соцсетях. В какой-то момент ученики одной из школ опознали в женщине свою учительницу по физике. Скриншоты с перепиской удивленных школьников в соцсетях выложил сам Билан.

«Я знаю кого ставить в неловкое положение», — подписал скриншот он.

